Кубанская теннисистка завоевала бронзу на Спартакиаде сильнейших

Видео канала «Кубань 24»

Турнир по настольному теннису прошел в Сочи.

У кубанской теннисистки Ольги Воробьевой личная бронза. Мужская краевая команда стала второй вслед за питерцами, женская — третьей. Впереди Самарская область и Москва.

Серебро в пляжном волейболе у Вячеслава Красильникова и Константина Семенова. Представители Кубани уступили в финале Илье Лешукову и Олегу Стояновскому из Ямало-Ненецкого автономного округа: 0:2 по сетам.

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