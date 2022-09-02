Кубанская теннисистка завоевала бронзу на Спартакиаде сильнейших
Спорт
02.09.2022 19:48
Турнир по настольному теннису прошел в Сочи.
У кубанской теннисистки Ольги Воробьевой личная бронза. Мужская краевая команда стала второй вслед за питерцами, женская — третьей. Впереди Самарская область и Москва.
Серебро в пляжном волейболе у Вячеслава Красильникова и Константина Семенова. Представители Кубани уступили в финале Илье Лешукову и Олегу Стояновскому из Ямало-Ненецкого автономного округа: 0:2 по сетам.
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