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Спортивные итоги августа: на каких стартах показали себя кубанцы

Спорт
31.08.2022 20:05
Ссылка https://kuban24.tv/item/sportivnye-itogi-avgusta-na-kakih-startah-pokazali-sebya-kubantsy
Видео канала «Кубань 24»

Битва и на поле, и на трибунах. В станице Динской в конце лета разыграли старейший краевой трофей — Кубок.

Чемпион Кубани, тимашевская «Русь» — впервые в финале этого турнира. Но сильнее все-таки действующий обладатель трофея — «Пионер». Кубок вернулся в станицу Ленинградскую. Туда, откуда приехал.

«Я вам скажу: с 2000 года два раза подряд Кубок края никто не выигрывал. Впервые «Пионер» два раза подряд выиграл кубок», — сказал главный тренер ФК «Пионер» Евгений Бибик.

Отжигали и кубанские легкоатлеты. Август вместил два главных старта сезона. На обоих сборная Краснодарского края в тройке лучших. Из Чебоксар с чемпионата России команда привезла 25 медалей. А в Челябинске на Спартакиаде сильнейших кубанские спортсмены поднимались на пьедестал 21 раз. Девять из них — на первую ступень.

В последний месяц лета уложилась основная часть Спартакиады сильнейших. У кубанцев есть медали в 16 видах спорта. Продолжение российской Олимпиады будет в сентябре.

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