Кубанская спортсменка завоевала бронзу первенства Европы по борьбе

Соревнования проходят в столице Албании Тиране.

«Наша спортсменка – Диана Рыбченко, завоевала бронзовую медаль первенства Европы по борьбе среди девушек до 18 лет», — написал министр физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко в Telegram.

Он отметил, что Рыбченко — единственная кубанская спортсменка, кто представлял Краснодарский край в составе сборной России на этом турнире.

«В ходе соревнований Диана провела три поединка и завоевала заветную награду. Искренне поздравляю с успехом спортсменку и ее тренеров – Сергея Куюмджяна и Кристину Малахову», — добавил Тимченко.

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