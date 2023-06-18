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Кубанская спортсменка завоевала бронзу первенства Европы по борьбе

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/kubanskaya-sportsmenka-zavoevala-bronzu-pervenstva-evropy-po-borbe
Кубанская спортсменка завоевала бронзу первенства Европы по борьбе
Фото t.me/timchenkosv

Соревнования проходят в столице Албании Тиране.

«Наша спортсменка – Диана Рыбченко, завоевала бронзовую медаль первенства Европы по борьбе среди девушек до 18 лет», — написал министр физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко в Telegram.

Он отметил, что Рыбченко — единственная кубанская спортсменка, кто представлял Краснодарский край в составе сборной России на этом турнире.

«В ходе соревнований Диана провела три поединка и завоевала заветную награду. Искренне поздравляю с успехом спортсменку и ее тренеров – Сергея Куюмджяна и Кристину Малахову», — добавил Тимченко.

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