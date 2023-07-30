Кубанская спортсменка Филонова стала 47-м атлетом РФ, отбывающим наказание за мельдоний

Представительницу парусного спорта из Новороссийска Анастасию Филонову дисквалифицировали на четыре года.

Срок четырехлетней дисквалификации кубанской спортсменки истечет 30 мая 2027 года, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Анастасии Филоновой 24 года, на всероссийских соревнованиях они представляет Краснодарский край. Кубанская спортсменка — двукратная победительница первенства России — 2015.

Мельдоний внесли в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA) только в 2016 году. Однако позже допинговый скандал докатился до того, что перепроверять стали пробы Олимпиады 2014 года, находя все больше и больше поводов отстранять российских атлетов от мирового спорта.

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