Кубанская радиостанция «Казак FM» получила награду на премии «Радиомания»

Радиостанция «Казак FM» стала лауреатом национальной премии «Радиомания» в номинации «Радио-шоу». Церемония награждения прошла в Москве.

Коллектив станции был отмечен за проект о добрых семейных встречах с песнями и душевными разговорами, которые проводятся в радиостудии.

«Проект родился просто. Сначала мы думали, что проведем его в Год семьи, а дальше посмотрим. Потом стали продолжать, потому что на Кубани очень душевные люди. Весь коллектив старается. Ребята, всем спасибо огромное», — отметила генеральный директор радиостанции Яна Сторожук.

Всего в конкурсе было представлено 42 номинации. «Казак FM» стал единственной радиостанцией Кубани, удостоенной этой высокой награды. Золотой микрофон, главный символ конкурса, пополнил коллекцию наград станции, став шестым по счету.

