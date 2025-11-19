Проект «Кубань 24» прошел в финал всероссийской премии «ТЭФИ-капитал»

В номинации «Телепрограмма» в финал премии вышел выпуск программы «Босс, есть вопрос!»

Премия «ТЭФИ-капитал» ежегодно присуждается за освещение тем предпринимательства и социально ответственного бизнеса.

В тройку лидеров попал выпуск журналистки «Кубань 24» Марии Татариновой — «Босс, есть вопрос!» о бизнесе по обжарке кофе. За победу ей предстоит бороться с журналистами телеканала «Пятница» и «РБК. Уфа».

Каждый выпуск программы «Босс, есть вопрос!» рассказывает о конкретном виде бизнеса, показывает, насколько он востребован, поднимает острые проблемы и дает варианты их решения. В процессе герой не представляет, на какие вопросы ему придется отвечать — это определяет лототрон.

Бизнесмен зачитывает случайно выпавший вопрос, а затем делится ценным опытом, особенностями ведения конкурентной борьбы, озвучивает суммы стартового капитала, чистой выручки или финансовых потерь.

В вышедшем в финал «ТЭФИ-капитал» выпуске герой проекта — Александр Яровой — чемпион России по дегустации кофе среди бариста. За 10 лет он запустил несколько успешных кофеен по всей России, а два года назад занялся обжаркой зерен в Краснодаре. Герой программы объяснил, почему кофе стремительно дорожает, а кофейни продолжают открываться, рассказал, какой стартовый капитал нужен сегодня, чтобы открыть подобный бизнес на Кубани, и поделился советами с начинающими предпринимателями.

Посмотреть выпуск можно на Rutube по ссылке.

Финал «ТЭФИ-капитал» пройдет с 26 по 28 ноября в Уфе.

Читайте также: журналист «Кубань 24» вышел в финал конкурса «ТЭФИ-Регион».

Подпишись, здесь всегда интересно.