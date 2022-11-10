Кубанская логистическая компания присоединилась к нацпроекту «Производительность труда»

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Необходимые документы предприятие «Новосталь-М Логистик» подписало с министерством экономики Краснодарского края и Региональным центром компетенций.

Эксперты РЦК организуют обучение по бережливому производству. Они проведут диагностику предприятия, картирование производства. Специалисты выявят потери и составят план по их устранению. Процесс внедрения бережливых технологий займет шесть месяцев.

Министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев отметил, что к нацпроекту уже присоединилось 21 транспортное предприятие.

«Это число будет расти, ведь Краснодарский край является логистическим хабом, через который проходит треть экспортных и импортных операций России. Это колоссальный и платежеспособный рынок, который мы обязаны развивать, в том числе за счет повышения производительности на транспортных предприятиях», — сказал глава ведомства.

«Новосталь-М Логистик» оказывает услуги по ж/д перевозкам на территории РФ и за границей. Сейчас предприятие имеет более 1 тыс. полувагонов. Парк планируют расширить на 40%. За год перевозят более 1,3 млн т металлолома и более 1 млн т металлургической продукции.

В национальном проекте «Производительность труда» участвуют 220 кубанских предприятий обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта, торговли. К 2014 году в крае к нацпроекту планируют привлечь 254 компании, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодарском крае кирпичный завод увеличил выработку в 3,5 раза.