Кубанская команда стала победителем акселератора по научно-популярному туризму

Итоги федеральной программы объявили в рамках форума «Студтуризм ЮФО-2025» в Москве.

В течение шести месяцев краевая команда участвовала в федеральной акселерационной образовательной программе. Ее главной темой стало повышение конкурентоспособности в сфере молодежного и научно-популярного туризма. Всего программа собрала около 500 участников из 57 субъектов РФ. Кубанский коллектив вышел в финал и попал в число лучших регионов.

Согласно дорожной карте, на Кубани сформируют турмаршруты научно-популярной тематики и в целом концепцию развития направления, подчеркнула заместитель министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Инна Петухова.

«Кроме того, будут составлены календарь мероприятий, реестр объектов научно-популярного туризма, создадут программу подготовки специалистов по направлению в региональных вузах», — добавила Петухова.

Команда края проанализировала научно-популярные объекты региона, добавив ряд точек, подходящих для туристического показа. В результате удалось доработать и представить проекты на финальном мероприятии. Новые маршруты будут доступны для всех жителей и гостей Кубани.

Были изучены способствующие развитию направления факторы, а также составлен список предприятий-партнеров, отметила начальник отдела развития активных видов туризма министерства курортов, туризма и олимпийского наследия региона Александра Ступко.

«Мы разрабатывали концепции новых туров и усовершенствовали существующие маршруты по трем направлениям: научно-популярный туризм, молодежный и студенческий», — рассказала Ступко.

Помимо Кубани, в гранд-финал вышли представители 14 регионов. Защита проектов прошла в МГУ, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

