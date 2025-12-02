Отели Кубани вошли в топ лучших по итогам Национальной гостиничной премии

Более 10 кубанских отелей признали лучшими в 14 из 40 номинаций премии.

Церемония награждения победителей прошла в Москве. В ней участвовали руководители ведущих гостиничных сетей и независимых отелей, представители турбизнеса, отраслевых ассоциаций и администраций городов России. В финал вышли более 170 номинантов из 35 регионов.

«В последние годы мы системно развиваем туризм и сервис: внедряем современные стандарты, проводим классификацию средств размещения, выстраиваем прозрачные и понятные правила для бизнеса и туристов. Результаты Национальной гостиничной премии – не просто профессиональный успех отрасли, но и признание наших гостей, которые голосуют доверием и возвращаются к нам снова», — сообщил вице-губернатор Кубани Александр Руппель.

Он отметил, что в Краснодарском крае работают более 10 тыс. средств размещения, при этом ежегодно открываются еще около 40 новых. По словам Руппеля, отдыхающие ждут качества, безопасности, цифрового удобства и персонального отношения.

«Наш гостиничный бизнес не только соответствует этим ожиданиям, но во многом предвосхищает их, задавая высокую планку для всей страны», — добавил вице-губернатор.

Жюри и экспертная коллегия оценивали претендентов на основе множества критериев в три этапа. Отели и отельеров из Сочи, Анапы и Геленджика признали лучшими в 14 из 40 номинаций. Ознакомиться со списком победителей можно здесь.

Национальную гостиничную премию проводят с 2019 года. Ее организатор — Российская гостиничная ассоциация. Практики лидеров задают стандарты современного российского гостеприимства, подчеркивают значимость гостиничной индустрии для экономики и туристической привлекательности страны, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

