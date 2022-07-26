Кубанская команда приняла участие во всероссийской тренировке волонтеров-поисковиков на Байкале

Видео канала «Кубань 24»

Всего было пять этапов учений. Они проходили в разных городах России.

«Основные ценности, которые мы выносим с таких сборов, — то, что мы делимся опытом. Для нас даже не то, что делимся, а получаем опыт от других регионов, от преподавателей, от всех тех, кто занимается поисковой деятельностью уже много лет», — сказал руководитель отделения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям в Краснодарском крае Лев Крутов.

По легенде учений, пропали несколько человек. Их пришлось искать в тайге под проливным дождем. На обследование территории отправили восемь групп. Одна из них нашла трех потерявшихся в течение 1,5 часа. В скором времени в оперативный штаб доставили и четвертого пропавшего. Работе поисковиков поставили высокие оценки.

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