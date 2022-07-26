Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Кубанская команда приняла участие во всероссийской тренировке волонтеров-поисковиков на Байкале

Общество
26.07.2022 09:06
Ссылка https://kuban24.tv/item/kubanskaya-komanda-prinyala-uchastie-vo-vserossijskoj-trenirovke-volonterov-poiskovikov-na-bajkale
Видео канала «Кубань 24»

Всего было пять этапов учений. Они проходили в разных городах России.

«Основные ценности, которые мы выносим с таких сборов, — то, что мы делимся опытом. Для нас даже не то, что делимся, а получаем опыт от других регионов, от преподавателей, от всех тех, кто занимается поисковой деятельностью уже много лет», — сказал руководитель отделения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям в Краснодарском крае Лев Крутов.

По легенде учений, пропали несколько человек. Их пришлось искать в тайге под проливным дождем. На обследование территории отправили восемь групп. Одна из них нашла трех потерявшихся в течение 1,5 часа. В скором времени в оперативный штаб доставили и четвертого пропавшего. Работе поисковиков поставили высокие оценки.

Читайте также: в Краснодарском крае началась масштабная поисковая экспедиция «Битва за Кавказ».

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  2. За опасными участками дорог Краснодарского края будут следить 10 квадрокоптеров
  3. Главврач СКИБ Краснодара призвал жителей Кубани делать прививки от COVID-19
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Пять неисхоженных водопадов Краснодарского края, которые удивят своей красотой
  6. Пострадавшие от ЧС предприниматели Сочи могут получить финансовую поддержку
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
Лазаревский район Сочи затопил мощный ливень
Лазаревский район Сочи затопил мощный ливень
Как изменятся платежи по коммуналке с 1 июля 2022 года для жителей Краснодарского края
Как изменятся платежи по коммуналке с 1 июля 2022 года для жителей Краснодарского края
В Москве задержали четвертого подозреваемого в избиении самбиста на сочинском пляже
В Москве задержали четвертого подозреваемого в избиении самбиста на сочинском пляже
В Лазаревском районе Сочи ливень повредил подпорную стену в районе железнодорожного моста
В Лазаревском районе Сочи ливень повредил подпорную стену в районе железнодорожного моста
Прямой эфир
Мы в соцсетях