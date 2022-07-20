В Краснодарском крае началась масштабная поисковая экспедиция «Битва за Кавказ»

Видео канала «Кубань 24»

В Крымском районе добровольцы поисковых отрядов продолжат полевые работы, начатые в окрестностях села Кеслерово летом 2021 года.

Они проведут обследование недавно обнаруженного места падения советского истребителя в районе станицы Неберджаевской. Исследователи надеются найти номерные детали, чтобы установить судьбу пилота. В этом году в экспедиции участвуют более 20 поисковых организаций из разных регионов страны. После завершения полевых работ, 24 июля они проведут торжественную церемонию захоронения останков воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками.

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