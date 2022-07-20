В Краснодарском крае началась масштабная поисковая экспедиция «Битва за Кавказ»
Общество
20.07.2022 14:52
В Крымском районе добровольцы поисковых отрядов продолжат полевые работы, начатые в окрестностях села Кеслерово летом 2021 года.
Они проведут обследование недавно обнаруженного места падения советского истребителя в районе станицы Неберджаевской. Исследователи надеются найти номерные детали, чтобы установить судьбу пилота. В этом году в экспедиции участвуют более 20 поисковых организаций из разных регионов страны. После завершения полевых работ, 24 июля они проведут торжественную церемонию захоронения останков воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками.
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