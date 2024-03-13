Житель Краснодарского края был задержан 12 марта в Калужской области по подозрению в подготовке терактов на энергообъектах Брянской области.

Известно, что 21-летнему подозреваемому за свершение терактов на энергообъектах Брянской области обещали европейское гражданство и 180 тыс. рублей.

Также сообщается, что молодой человек вырос в многодетной семье, у него пять сестер. Он нигде не работал и был должен банкам несколько десятков тысяч рублей. Знакомые подозреваемого рассказали, что в последние полгода он уезжал из дома на несколько недель. Матери говорил, что ищет работу.

В начале марта, перед очередным отъездом, он долго переписывался с кем-то по телефону. Семье он сказал, что отправляется в Ростов, а оттуда поедет в Белгород, чтобы работать на бетонном заводе.

В Брянске молодой человек забрал две сумки с СВУ и оставил их у энергообъектов. Он побоялся устанавливать таймер, но после угроз «заказчика» поехал за новой взрывчаткой. Тогда он и был задержан.

Полицейским он рассказал, что «работу» ему предложили в комментариях в прозападном новостном канале, сообщает RT.

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