Кубанец Денис Пархоменко вошел в состав национальной команды по пляжному футболу

Видео канала «Кубань 24»

В Дубае сборная России по пляжному футболу приступила к тренировкам. В ее составе вратарь Денис Пархоменко — уроженец хутора Незаймановского Тимашевского района.

Спортсмен начинал у тренера Родиона Симоняна. В детстве Пархоменко выигрывал Кубок губернатора Краснодарского края, потом перешел в краснодарскую «Кубань». После ухода в пляжный футбол он побеждал с московским «Локомотивом» в Лиге чемпионов и российской лиге, а со сборной стал чемпионом мира в 2021 году.

Сейчас Пархоменко выступает за столичный «Спартак». Сбор национальной команды в Дубае продлится до 30 октября.

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