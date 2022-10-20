Кубанец Денис Пархоменко вошел в состав национальной команды по пляжному футболу
Спорт
20.10.2022 19:20
В Дубае сборная России по пляжному футболу приступила к тренировкам. В ее составе вратарь Денис Пархоменко — уроженец хутора Незаймановского Тимашевского района.
Спортсмен начинал у тренера Родиона Симоняна. В детстве Пархоменко выигрывал Кубок губернатора Краснодарского края, потом перешел в краснодарскую «Кубань». После ухода в пляжный футбол он побеждал с московским «Локомотивом» в Лиге чемпионов и российской лиге, а со сборной стал чемпионом мира в 2021 году.
Сейчас Пархоменко выступает за столичный «Спартак». Сбор национальной команды в Дубае продлится до 30 октября.
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