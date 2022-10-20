Игрок ГК «Кубань» Анастасия Шавман выступит за сборную России
Спорт
20.10.2022 11:06
Она ездила в расположение национальной сборной месяц назад, впервые в карьере, но не смогла дебютировать за команду против Белоруссии.
Сентябрьские товарищеские матчи были перенесены. Они состоятся 31 октября и 1 ноября в Минске. Анастасия Шавман — единственная из состава краснодарок в сборной. Всего вызвали 21 гандболистку. Игроки начнут тренироваться на базе в Новогорске с 24 октября. В этом сезоне на счету Шавман 8 матчей за «желто-зеленых» и 40 голов.
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