Игрок ГК «Кубань» Анастасия Шавман выступит за сборную России

Видео канала «Кубань 24»

Она ездила в расположение национальной сборной месяц назад, впервые в карьере, но не смогла дебютировать за команду против Белоруссии.

Сентябрьские товарищеские матчи были перенесены. Они состоятся 31 октября и 1 ноября в Минске. Анастасия Шавман — единственная из состава краснодарок в сборной. Всего вызвали 21 гандболистку. Игроки начнут тренироваться на базе в Новогорске с 24 октября. В этом сезоне на счету Шавман 8 матчей за «желто-зеленых» и 40 голов.

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