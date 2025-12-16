Кубань запросила 350 млн рублей из федерального бюджета для промпарка «Галаново»

Краснодарский край подал заявку на финансирование из федерального бюджета проекта промышленного технопарка «Галаново» в Кавказском районе.

Как сообщил и.о. министра промышленной политики региона Дмитрий Хмелько, для реализации объекта необходимо 350 млн рублей.

«Мы продолжаем развивать нашу сеть промышленных парков и технопарков. На сегодняшний день таких промышленных площадок порядка девяти, еще два технопарка», — цитирует Хмелько «РБК Краснодар».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в проекте «Галаново» в Кропоткине инвестируют 4 млрд рублей. Его строят на участке в 3,1 га, где планируют открыть уникальный инжиниринговый центр, лабораторный центр и конгрессно-выставочный зал. В планах реализация проекта позволит создать 450 новых рабочих мест.

