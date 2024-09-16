Кондратьев: Кубань лидирует в развитии промышленной инфраструктуры в ЮФО

На федеральном уровне аккредитованы восемь индустриальных парков и два промышленных технопарка в регионе.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил лидерство Кубани в ЮФО по развитию промышленной инфраструктуры. Промтехнопарки и индустриальные парки начали открывать в регионе еще восемь лет назад. В их числе «Русская Промышленная Корпорация» в Армавире, специализирующаяся на вагоностроении, металлообработке, а также промтехнопарк «Галаново» в Кропоткине.

«Здесь развивают технологии и производства аграрной техники, запасных частей и комплектующих для нее. А также для оборудования, которое используют в сахарной, лесозаготовительной, горнодобывающей промышленности», — сказал Кондратьев.

Глава края подчеркнул, что созданные в регионе объекты развиваются благодаря мерам господдержки. Сейчас на их территориях заняты около 50 резидентов — предприятия обрабатывающей, перерабатывающей и пищевой промышленности. Планируется до 2030 года открыть еще восемь индустриальных парков и три промтехнопарка.

Губернатор рассказал и о комплексной поддержке. Так, помимо льгот и преференций, управляющим компаниям этих объектов возместят из регионального бюджета до 90% затрат. Также резидентам компенсируют до 50% затрат на аренду земель и производственных площадей в границах объектов при условии организации ими новых рабочих мест.

«Фонд развития промышленности региона предоставляет льготные займы по более низким ставкам для предприятий-резидентов», — подчеркнул глава региона.

Площадь промпарка «Русская Промышленная Корпорация» составит свыше 30 га. Инвестор намерен внести в реализацию проекта 1,8 млрд рублей. Открытие новых производств позволит создать свыше 190 рабочих мест.

В проекте «Галаново» в Кропоткине инвестируют 4 млрд рублей. Его строят на участке в 3,1 га, где планируют открыть уникальный инжиниринговый центр, лабораторный центр и конгрессно-выставочный зал. В планах, что реализация проекта позволит создать 450 новых рабочих мест, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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