Краснодарский край занял 43 место в России по доступности бензина

Эксперты составили рейтинг российских регионов по доступности автомобильного топлива и подсчитали, сколько литров бензина АИ-92 могут купить на свои зарплаты жители различных субъектов страны.

Объем бензина определяли путем деления средней зарплаты в регионе за период с июня 2023 года по май 2024 года на среднюю цену бензина в регионе в июне. Выяснилось, что в среднем на свою зарплату российский автовладелец может купить 1 тыс. 334 литров бензина в месяц.

Первые места рейтинга заняли Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва, Чукотский автономный округ и Ненецкий автономный округ. В этих регионах на среднюю зарплату в месяц можно купить более 2 тыс. л бензина марки АИ-92.

Краснодарский край занял в рейтинге 43 место. На свою зарплату житель Кубани в месяц может купить 995 л бензина АИ-92, цена которого в июне составляла 52,8 рублей. С начала года бензин этой марки подорожал уже на 2,3 рубля.

Ростовская область на 57 месте, Ставропольский край — на 72, Адыгея — на 76, Крым — на 77.

Замыкают рейтинг Дагестан, Чечня и Ингушетия. Там жители могли купить на свои зарплаты максимум 697 литров бензина, сообщает РИА «Новости».

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