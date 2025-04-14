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Кубань заняла 38 место среди регионов РФ по динамике потребительского спроса

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kuban-zanyala-38-mesto-sredi-regionov-rf-po-dinamike-potrebitelskogo-sprosa
Кубань заняла 38 место среди регионов РФ по динамике потребительского спроса
Фото freepik.com

В прошлом году российская экономика характеризовалась ростом ключевых показателей — это отразилось и на потребительском спросе.

Позитивная динамика связана с продолжающимся резким ростом зарплат и высокой кредитной активностью. Потребители стали тратить заметно больше денег — причина с ростом возможностей из-за увеличения зарплат и роста цен на товары и услуги.

В целом по России потребительский спрос в 2024 году вырос на 6,4% — в нем оценивались сумма оборота розничной торговли, объем платных услуг и расходы на общепит. Основной прирост за счет розничной торговли — +7,2% за год, еще 9,0% роста показал сектор общественного питания.

Краснодарский край занял 38 место среди регионов по динамике потребительского спроса. Рост составил 7,0%, среднедушевые среднемесячные потребительские траты — 59,7 тыс. рублей.

Самый большой рост за 2024 год отметили в Адыгее — он увеличился на 20,7%. Также спрос вырос в Карачаево-Черкесии — 11,7%, Башкирии — 11,2% и Челябинской области — 10,8%.

Сокращение потребительского спроса при этом наблюдалась только в одном регионе — Севастополе: больше всего снизился сектор общепита — более чем в два раза. Также негативную динамику показала розничная торговля, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: экономика Кубани вошла в топ-3 среди регионов РФ по накопленным темпам роста.

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