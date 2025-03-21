Экономика Кубани вошла в топ-3 среди регионов РФ по накопленным темпам роста

Первый вице-губернатор региона Игорь Галась провел заседание расширенной Коллегии министерства экономики и министерства финансов Краснодарского края. Мероприятие прошло в Анапе.

В нем приняли участие замруководителя управления федеральной налоговой службы России по краю Елена Пивоварова, мэр Анапы Василий Швец, руководители профильных ведомств и представители всех 44 муниципалитетов Кубани.

«Удельный вес края в ВВП страны увеличен до 3%. Краснодарский край второй год подряд удерживает 6 место среди экономик всех субъектов России. Также экономика Кубани входит в топ-3 среди субъектов по накопленным темпам роста. Это результат слаженной работы экономического и финансового блока региона, а также всех муниципалитетов», — отметил Галась.

Вице-губернатор Кубани также отметил, что за год в крае реальная зарплата выросла на 9,6% и составила 67,5 тыс. рублей. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума уменьшилась до 8,3%. Уровень безработицы достиг рекордно низких показателей: зарегистрированная — 0,2%, общая — 1,9%.

В прошлом году в регионе реализовывали 28 краевых госпрограмм с объемом финансирования более 516 млрд рублей. В этом году по 28 краевым госпрограммам финансирование обеспечено почти на 613 млрд рублей.

По словам вице-губернатора, в консолидированный бюджет края в 2024 году поступило 566,4 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов.

Галась отметил, что основная задача в 2025 году — «сохранить траекторию роста ВРП края не менее 3 % и преодолеть планку ВРП в 6 трлн рублей», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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