Кубань заняла 3-е место среди регионов по числу выданных микрозаймов в августе

По данным Национального бюро кредитных историй, в августе в России выдали 2,96 млн микрозаймов, что на 0,7% больше, чем в июле.

При этом общая сумма выданных микрозаймов составила 29,2 млрд рублей и сократилась за месяц на 1,7% или на 500 млн рублей. Кроме того, число выданных микрозаймов в августе этого года сократилось на 0,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Больше всего микрозаймов выдали в Москве (167,9 тыс.). Московская область на втором месте с 142,9 тыс. кредитов. В Краснодарском крае в августе выдали 113,2 тыс. микрозаймов. По данным исследования, самое существенное снижение числа выданных микрозаймов зафиксировали в Республике Адыгея — там за месяц эта цифра уменьшилась на 16%.

Специалисты отмечают, что после падения в начале лета выдача микрозаймов стабилизировалась и вернулась к минимальным значениям второй половины прошлого года. Кроме того, благодаря возросшим доходам россиян их кредитная и потребительская активность по-прежнему находится на достаточно высоком уровне, обеспечивая стабильность рынка необеспеченного кредитования, сообщает ТАСС.

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