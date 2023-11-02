«Кубань» выплатит 150 тыс. рублей из-за драки фанатов на матче с «Черноморцем»

Стычка болельщиков обеих команд произошла 28 октября на 46-й минуте матча, который проходил в Краснодаре на стадионе «Кубань».

По данным КДК РФС, драку спровоцировал болельщик «Кубани», который пробрался на сектор новороссийской команды. При этом зачинщик сам же и пострадал — он получил ушиб мягких тканей лба.

За необеспечение безопасности на матче, как принимающая сторона, «Кубань» оштрафована на 100 тыс. рублей. Кроме того, за поведение своих болельщиков клуб заплатит еще 50 тыс. рублей.

«Черноморец» тоже оштрафован за поведение фанатов на игре с «Кубанью» — на 75 тыс. рублей. У новороссийской команды штраф больше, так как это уже повторное нарушение. В прошлый раз на игре с «Аланией» их болельщики отняли флаг у владикавказских фанатов, сообщил глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», «желто-зеленые» 28 октября дома сыграли вничью с новороссийским «Черноморцем» — 2:2. На матч пришли почти 4,4 тыс. болельщиков.