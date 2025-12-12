Кубань возглавила рейтинг регионов РФ по числу новых гостиничных номеров

За 2025 год в России введут 10,5 тыс. качественных гостиничных номеров — это на 17% больше прошлогодних результатов. Новые объекты размещения появятся в 33 регионах страны.

По данным аналитиков, объемы ввода в этом году побьют рекорд десятилетия, в результате общее число качественных гостиничных номеров в РФ достигнет 160 тыс.

Больше всего гостиничных номеров в этом году будет сдано в Краснодарском крае — 33% от их общего количества. Санкт-Петербург получит 13% от всего объема, Тверская область — 11%. Москва с показателем 7% расположилась на четвертом месте.

В общей структуре предложения качественного номерного фонда с учетом новых объектов будут преобладать гостиницы — 82%. На апарт-отели придется 14%, на санатории — 4%.

Как отметила партнер международной консалтинговой компании NF Group Ольга Широкова, приросту нового предложения способствует сразу несколько факторов.

«Этому способствует как сильная государственная поддержка и большой объем заявленных проектов в прошлые периоды, так и растущий интерес к путешествиям по стране, включая увеличение числа иностранных гостей», — отметила Широкова.

К качественным средствам размещения относятся гостиницы, апарт-отели и санатории современного формата, соответствующие уровню 3-5 звезд, пишет РБК «Недвижимость».

Читайте также: Кубань стала лидером среди регионов по развитию гостиничного бизнеса. С 2021 года в Краснодарском крае открылось самое большое число компаний, предоставляющих места для временного размещения.

Подпишись, здесь всегда интересно.