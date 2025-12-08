Кубань стала лидером среди регионов по развитию гостиничного бизнеса

С 2021 года в Краснодарском крае открылось самое большое число организаций гостиничного бизнеса среди российских регионов.

Согласно исследованию аналитиков проекта «Контур. Фокус», за четыре года — с 1 декабря 2021 года по 1 декабря 2025-го — в регионе зарегистрировали 4 тыс. 48 компаний, предоставляющих места для временного размещения. Из них открытие 1 тыс. 115 организаций пришлось на 2024 год.

На втором месте после Краснодарского края — Москва. Там с 2021 по 2025 год зарегистрировали 2 тыс. 43 компании, 609 из которых появились в 2023 году.

На третьем месте — Санкт-Петербург с 1 тыс. 33 регистрациями за четыре года. В северной столице пиковым по открытиям стал 2022 год — 275 регистраций.

По состоянию на декабрь текущего года, в Краснодарском крае работают больше всего гостиничных организаций — 4 тыс. 575, в Москве — 3 тыс. 946, в Санкт-Петербурге — 2 тыс. 133. Также в топ-5 вошли Крым и Башкортостан с 1 тыс. 542 и с 914 организациями, сообщает РИА «Новости».

