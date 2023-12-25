Кубань возглавила рейтинг лучших регионов РФ по качеству регуляторной политики

Рейтинг составило Минэкономики РФ. Уровень внедрения инструментов регуляторики в регионах в 2023 году остался в целом стабильным.

Регионы в рейтинге распределили по пяти группам — высший, хороший, средний, удовлетворительный и неудовлетворительный уровень качества оценки регулирующего воздействия. В список «высшей» группы вошли 18 субъектов. Возглавил рейтинг Краснодарский край. Также в топ-3 вошли Новосибирская и Смоленская области.

Благодаря рейтингу можно корректировать рабочую методику ОРВ принимаемых властями решений для улучшения нормотворчества. В Минэкономики отметили, что в этом году регионы подготовили 6,5 тыс. заключений на региональные нормативные акты. Среди них 88% — положительные и 12% — отрицательные. В ведомстве подчеркнули, что это соотношение дает понять, что региональные органы власти стали более ответственно подходить к разработке нормативной базы и к ОРВ нормативно-правовых актов, пишет «Коммерсантъ».

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