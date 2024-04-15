Кубань вошла в топ-5 регионов по среднемесячным потребительским тратам

В среднем в месяц россияне тратят на потребительские траты 37,1 тыс. рублей — в 2023 году потребительский спрос вырос на 6,2%.

Краснодарский край по тратам занял 4 место — средние потребительские траты жителей Кубани в 2023 году составили 48,3 тыс. рублей. По этому показателю регион уступил Москве — 66,3 тыс. рублей, Сахалинской области — 51,3 тыс. рублей и Санкт-Петербургу — 50,2 тыс. рублей. Аутсайдеры рейтинга — Ингушетия — 9,5 тыс. рублей, Тыва — 12,9 тыс. рублей, Карачаево-Черкесия — 13 тыс. рублей, Калмыкия — 13,1 тыс. рублей и Чечня — 20,2 тыс. рублей.

По росту потребительского спроса в 2023 году Кубань заняла 41 место — он вырос на 4,7%. Лидеры рейтинга — Ингушетия, там спрос вырос на 17,2%, Тюменская область — 14,8%, Адыгея — 12,4%, Ставропольский край — 12,4%, ЯНАО — 11,8%.

На последних строчках рейтинга — Ненецкий автономный округ и Брянская область — там спрос снизился на 2,4 и 1,9% соответственно, а также Белгородская область — спрос там не вырос, в Мурманской и Вологодской областях рост составил 0,2 и 0,6% соответственно, сообщает РИА «Новости».

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