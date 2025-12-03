Кубань вошла в топ-5 регионов по числу бронирований глэмпингов осенью 2025 года

Общее число бронирований таких объектов в России прошедшей осенью выросло на 57% в сравнении с прошлым годом.

Согласно совместному исследованию платформы «Авито путешествия» и корпорации «Туризм.РФ», лидерами стали Московская область — 24%, Татарстан — 6%, Карелия и Краснодарский край — 5%, Свердловская и Ленинградская области — 4%.

Кубань также оказалась в списке лидеров по бронированию отелей в осенние месяцы — 18%, уступив Московской области — 19%. Также активно бронировали отели в таких регионах, как Ленинградская область, Татарстан, Ростовская область, Ставропольский край, Дагестан, Нижегородская, Ярославская и Свердловская области, сообщает ТАСС.

