Кубань вошла в топ-5 регионов по числу бронирований глэмпингов осенью 2025 года

Общество
Кубань вошла в топ-5 регионов по числу бронирований глэмпингов осенью 2025 года
Фото freepik.com

Общее число бронирований таких объектов в России прошедшей осенью выросло на 57% в сравнении с прошлым годом. 

Согласно совместному исследованию платформы «Авито путешествия» и корпорации «Туризм.РФ», лидерами стали Московская область — 24%, Татарстан — 6%, Карелия и Краснодарский край — 5%, Свердловская и Ленинградская области — 4%. 

Кубань также оказалась в списке лидеров по бронированию отелей в осенние месяцы — 18%, уступив Московской области — 19%. Также активно бронировали отели в таких регионах, как Ленинградская область, Татарстан, Ростовская область, Ставропольский край, Дагестан, Нижегородская, Ярославская и Свердловская области, сообщает ТАСС. 

Читайте также: отели Кубани вошли в топ лучших по итогам Национальной гостиничной премии.

