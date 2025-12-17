Кубань вошла в топ-20 регионов России с самой высокой рождаемостью

В регионе более 46 тыс. детей появилось на свет в 2025 году, сообщил во время совещания заместитель главы Краснодарского края Александр Руденко.

На встрече подвели итоги работы разных отраслей, в том числе здравоохранения. В ближайшее время в регионе планируют открыть восемь офисов ВОП и 22 ФАПа. Также идет строительство 15 поликлиник. Заместитель губернатора обозначил четкие сроки сдачи объектов.

«Цель — запустить эти поликлиники до 1 марта, чтобы они начали свою полноценную работу весной 2026 года. Прошу всех ответственных лиц предпринять максимум усилий для того, чтобы эта задача была реализована», — подчеркнул Александр Руденко.

Кроме того, вице-губернатор отметил необходимость развития сферы образования. В этом году на поддержку муниципалитетов из консолидированного бюджета выделили более 113 млрд рублей. За счет краевого финансирования сделали ремонт почти в 100 образовательных организациях.

В новые учреждения уже набирают специалистов. Для этого действует нацпроект «Кадры». Он помогает находить квалифицированных работников.

Финансовую поддержку за счет краевого бюджета и нацпроекта «Семья» получили 180 учреждений культуры. В них провели капремонты и закупили новое оборудование. Кроме того, в регионе действует федеральная программа «Земский работник культуры».

