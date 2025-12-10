Брифинг по повышению рождаемости провели в Краснодарском крае

В Краснодаре состоялся брифинг, на котором представители различных министерств и ведомств обсудили меры по повышению рождаемости на Кубани.

В этом году регион занял второе место в Южном федеральном округе по среднему коэффициенту рождаемости и 20 место по России. Одним из направлений по увеличению численности населения стала поддержка молодых семей, включая информирование и просвещение о материнстве и отцовстве среди студентов Кубани.

«В Краснодарском крае действует 64 клуба молодой семьи, охватывающих более 3 тыс. человек. Ежегодно департаментом проводится акция «Про будущее», предполагающая встречи студентов вузов с привлечением экспертов, где рассматриваются вопросы репродуктивного здоровья населения и сокращения числа абортов у девушек репродуктивного возраста», — отметил заместитель руководителя департамента молодежной политики Краснодарского края Сергей Кривошеев.

На брифинге также подчеркнули необходимость создания условий для воспитания детей. В Краснодарском крае ведется работа по строительству и модернизации социальных объектов.

«В первичном звене здравоохранения строятся детские и взрослые поликлиники. Сейчас построено уже 5 поликлиник, из которых 3 детские. Продолжается строительство еще 18 детских и взрослых поликлиник. Все поликлиники оснащены самым современным оборудованием», — сообщила начальник управления организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения Министерства здравоохранения Краснодарского края Елена Гольберг.

Для многодетных семей в крае создано около 20 мер социальной поддержки, включая материнский капитал на третьего ребенка. Семьи также могут воспользоваться компенсацией за оплату ЖКХ. В 2026 году планируется ввести выплаты на четвертого и последующих детей в семье.

