Кубань вошла в пятерку регионов с наибольшим количеством сезонных вакансий
Экономика
27.08.2024 08:51
Согласно данным одного из сервисов по поиску работы, этим летом Краснодарский край предложил порядка сотни сезонных рабочих мест. Самыми востребованными в регионе оказались вакансии из сфер туризма, общепита и сельского хозяйства.
Возглавили рейтинг Москва и Санкт-Петербург — там работники на лето особенно нужны в сферах туризма и строительства.
Аналитики отметили, что летом 2024 года зарплаты для сезонных работников выросли в 1,5 раза, по сравнению с летом 2023-го.
Читайте также: до 64 тыс. рублей выросла средняя зарплата в Краснодарском крае.