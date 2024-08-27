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Кубань вошла в пятерку регионов с наибольшим количеством сезонных вакансий

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kuban-voshla-v-pyaterku-regionov-s-naibolshim-kolichestvom-sezonnyh-vakansij
Видео канала «Кубань 24»

Согласно данным одного из сервисов по поиску работы, этим летом Краснодарский край предложил порядка сотни сезонных рабочих мест. Самыми востребованными в регионе оказались вакансии из сфер туризма, общепита и сельского хозяйства.

Возглавили рейтинг Москва и Санкт-Петербург — там работники на лето особенно нужны в сферах туризма и строительства.

Аналитики отметили, что летом 2024 года зарплаты для сезонных работников выросли в 1,5 раза, по сравнению с летом 2023-го.

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