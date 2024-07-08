Кубань вошла в группу лучших регионов РФ по уровню открытости бюджетных данных

Рейтинг российских регионов по уровню открытости данных о бюджете составили специалисты Научно-исследовательского финансового института Минфина России.

Эксперты проанализировали информацию об утвержденном бюджете на 2024 год и на плановые периоды 2025 и 2026 годов в субъектах страны.

В результате масштабного исследования Краснодарский край набрал максимальный балл и вошел в группу лучших регионов России по уровню открытости бюджетных данных.

В прошлом году Кубань также занимала лидирующие позиции по этому показателю, сообщает пресс-служба министерства финансов Краснодарского края.

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