Краснодарский край занял 13 место в рейтинге экономического потенциала регионов

Фонд развития гражданского общества опубликовал рейтинг регионов РФ по экономическому потенциалу.

Рейтинг составили на основании данных Федеральной налоговой службы РФ и Федеральной службы государственной статистики за 1 квартал 2024. Цель исследования — оценка экономической эффективности реального сектора экономики субъектов федерации, обеспечивающего в первую очередь благосостояние населения регионов.

Краснодарский край оказался на 13 месте. Экономический потенциал региона рассчитывали по следующим критериям: уплаченный НДС, средняя заработная плата на 1 апреля 2024 года и прибыль предприятий и организаций. Для оценки применяется сочетание рейтингов по этим критериям. Регионы ранжируются по размеру совокупной прибыли за вычетом убытков, по размеру среднемесячной зарплаты и в зависимости от сумм фактически уплаченных в бюджет НДС.

Итоговый интегральный рейтинг формируется по наименьшему значению среднего места в трех приведенных выше первичных рейтингах в порядке возрастания их значений.

Первые три места заняли Москва, Ханты-Мансийский автономный округ Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ. С полным рейтингом можно ознакомиться на сайте Фонда развития гражданского общества.

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