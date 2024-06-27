Глава Кубани вошел в первую группу лучших губернаторов «Национального рейтинга»

Исследование за май–июнь 2024 года, посвященное оценке деятельности глав субъектов РФ, опубликовал Центр информационных коммуникаций «Рейтинг».

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев по итогам своей работы за этот период попал в число лидеров рейтинга, заняв 21 место из 85.

Так, эксперты отмечают, что Кубань представила насыщенную и продуктивную программу на ПМЭФ-2024.

«Заключили 40 инвестиционных соглашений на 272 млрд рублей — это будущие объекты в курортной и сельскохозяйственной отраслях, модернизация топливно-энергетического комплекса края, жилищно-коммунального хозяйства, секторов промышленности. Проекты позволят создать более 9 тыс. новых рабочих мест», — отметил журналист, политолог, член Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

Отдельно отмечаются и успехи в повышении инвестиционной привлекательности санаторно-курортной отрасли Краснодарского края.

«Объем инвестиций увеличился в 25 раз. Строят, в основном, отели 4-5 звезд. Сейчас в крае возводят 47 таких гостиниц на общую сумму около 500 млрд рублей. К концу 2024 года край получит плюсом 33 тыс. дополнительных гостиничных номеров. Это возможность принимать отдыхающих со всей страны. Из 40 подписанных на ПМЭФ-2024 соглашений 16 касаются курортной сферы. И сумма вложений здесь наиболее значительная — свыше 192 млрд рублей. Для сравнения: в 2023 году таких договоренностей было 7 на 113,8 млрд рублей», — рассказал Малькевич.

Политолог подчеркнул, что сейчас в регионе на стадии реализации находятся 510 инвестпроектов на 2,9 трлн рублей.

Кроме того, на Кубани темпы возведения соцобъектов сейчас выше, чем даже в олимпийский период, сообщил журналист. К примеру, в крае за 2024 год построят 17 школ и 43 детских сада.

Продолжается работа и по ремонту дорог. В этом году планируют отремонтировать еще порядка 250 км региональных и местных трасс, отметил эксперт. Работу ведут с опережением сроков.

«Увеличение расходов бюджета Краснодарского края свидетельствует о стабильном развитии экономики региона, что позволит выполнить всех социальные обязательства», — заключил Малькевич.

Результаты рейтинга получены на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», расходы бюджета Краснодарского края на 2024 год увеличили на 26,7 млрд рублей.