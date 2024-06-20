Кондратьев: второй раз в этом году увеличили расходы бюджета Кубани на 2024 год

Также расходы увеличили на ближайшие три года. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об этом 20 июня.

По словам главы региона, три четверти дополнительных средств выделили на поддержку соцсферы. Он поблагодарил депутатов за конструктивный подход и поддержку инициатив.

«Важно, что именно устойчивый рост собственных доходов позволяет нам добавить 26,7 млрд рублей в его расходную часть. Это еще раз подтверждает, что экономика края стабильна, адаптирована и устойчиво развивается», ― написал Кондратьев в Telegram.

Большую часть из этих средств направят на социальную сферу. По инициативе губернатора деньги пойдут на повышение зарплат педагогов, обеспечение льготников лекарствами, а также на меры поддержки многодетных семей. На эти же средства продолжат масштабную стройку поликлиник, ФАПов, ВОПов, школ и детских садов.

«Если мы строим большое количество новых школ и детских садов, в них должен кто-то работать. Смысл нового здания, в котором нет педагогов или воспитателей, — нулевой. Этим категориям людей достаточно давно не добавляли заработную плату. Конкретно эти категории были озвучены сегодня как дополнительные финансовые преференции для того, чтобы они получили стимул работать в сегодняшних условиях. После того как закон будет подписан губернатором, думаю, уже с 1 июля документ будет работать», — отметил заместитель председателя Законодательного Собрания Краснодарского края Николай Петропавловский.

Кроме социальной сферы, дополнительные средства — 142 млн рублей — в этом году пойдут на реставрацию мемориала «Малая земля» в Новороссийске. Комплекс впервые отремонтируют с момента его установки в 192о-м году.

Также в два раза, почти до 2 млрд, увеличат объем средств, который направят на капремонт и оснащение домов культуры и школ искусств в регионе.

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