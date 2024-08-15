Кубань в тройке лидеров по рождаемости в РФ: как помогают пациентам в OXY-center

Ежедневно в крае десятки семей становятся счастливыми родителями. Это заслуга и врачей-репродуктологов.

OXY-center ― одна из самых известных клиник репродуктивной медицины. Ее достижения известны не только в Краснодаре, но и на всем юге России. Десятки здоровых пациентов и счастливых родителей. Все это благодаря уникальной медицинской практике, современным технологиям и квалифицированным специалистам. К своей работе здесь относятся ответственно: врачи регулярно улучшают навыки, используют инновационные методы лечения. Самое главное ― специалисты способны найти индивидуальный подход к каждому пациенту.

Правильно составленный план лечения и доверительное отношения с пациентами ― это залог успеха. В этом уверена Светлана Куриленок. Она специализируется на диагностике и лечении различных заболеваний, в том числе и бесплодия.

«Современная репродукция на сегодняшний день не только ЭКО, но и грамотное лечение заболеваний, которые еще 5-10 лет назад были приговором для человека. Мы работаем в команде с психологами, гематологами, эндокринологами и даже генетиками, чтобы наступила долгожданная беременность», ― рассказывает врач акушер-гинеколог высшей категории, репродуктолог клиники OXY-center Светлана Куриленок.

Важное значение при лечении имеет и медицинское оборудование. В этой клинике используют только инновационные технологии. К примеру, в аппарате эмбриоскоп в помощь врачам приходит искусственный интеллект.

«С помощью искусственного интеллекта мы можем наблюдать за эмбрионами, потому что идет съемка каждого эмбриончика, то есть мы можем смотреть развитие, не вынимания эмбрионов из инкубатора. Эмбриоскоп выдает свою оценку, по ней мы выбираем самый лучший эмбрион для переноса», ― говорит эмбриолог клиники OXY-center Екатерина Панфилова.

В центре репродукции и планирования семьи можно пройти полное комплексное обследование и получить дальнейшие рекомендации по лечению. За время работы клиники родителями стали более 8 тыс. пар. С каждым годом эта цифра только растет.

Читайте также: с начала года диспансеризацию репродуктивного здоровья прошли 37,2 тыс. кубанцев.