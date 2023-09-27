«Кубань» проиграла «Амкару» в серии пенальти и вылетела из Кубка России

Матч 4 раунда Пути регионов Кубка России прошел вечером 27 сентября в Перми на стадионе «Звезда».

Основное время встречи закончилось со счетом 1:1. Полузащитник «Кубани» Гаррик Левин забил гол уже на 8 минуте. На 38 минуте игрок «Амкара» Максим Мартусевич сравнял счет точным ударом с пенальти.

Определить победителя предстояло в серии пенальти. При исполнении 11-метровых ударов «Амкар» оказался точнее, победив со счетом 4:2.

После этого поражения «Кубань» выбыла из розыгрыша Кубка России.

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