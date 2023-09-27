ФК «Черноморец» обыграл «Биолог» и прошел в следующий раунд Кубка России

Матч 4 тура Пути регионов Кубка России по футболу сезона 2023/24 прошел днем 27 сентября на стадионе «Биолог» в Новокубанском районе.

Местный «Биолог» принимал новороссийский «Черноморец». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

В составе «Черноморца» отличились Никита Панамарев на 34 минуте с пенальти и Артем Делькин на 36 минуте. В составе «Биолога» гол забил Олег Коротков на 85 минуте.

После этой победы «Черноморец» прошел в следующий раунд Пути регионов Кубка России. Соперник и дата следующего матча в турнире станут известны позже.

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