Кубань признали одним из лидеров России по комплексному развитию территорий

О развитии потенциала комплексного развития территорий в регионах сообщил первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин.

По его словам, власти регионов должны постепенно наращивать градостроительный потенциал комплексного развития территорий, подбирая для этих целей дополнительные площадки.

«Что касается регионов с наибольшим градостроительным потенциалом по КРТ, то сейчас это Москва, Московская, Тюменская и Новосибирская области и Краснодарский край», — цитирует Ломакина РИА «Новости».

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