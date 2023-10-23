Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Кубань признали одним из лидеров России по комплексному развитию территорий

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kuban-priznali-odnim-iz-liderov-rossii-po-kompleksnomu-razvitiyu-territorij
Кубань признали одним из лидеров России по комплексному развитию территорий
Фото пресс-службы администрации Краснодара

О развитии потенциала комплексного развития территорий в регионах сообщил первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин.

По его словам, власти регионов должны постепенно наращивать градостроительный потенциал комплексного развития территорий, подбирая для этих целей дополнительные площадки.

«Что касается регионов с наибольшим градостроительным потенциалом по КРТ, то сейчас это Москва, Московская, Тюменская и Новосибирская области и Краснодарский край», — цитирует Ломакина РИА «Новости».

Читайте также: на северо-востоке Краснодара построят 21 школу и 45 детсадов. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях