Кубань присоединилась к Всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл»

Об этом 11 апреля в своем Telegram-канале рассказала вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова. Она уточнила, что «БумБатл» стартовал в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».

«С этого года акция приобрела новый формат — теперь она длится круглый год. По традиции, коллективный зачет проведут среди детских садов, школ, колледжей, вузов», — написала Минькова.

Так, с начала 2025 года в школах и детских садах Кубани уже собрали свыше 16,4 т макулатуры, лидерами стали Славянский район — почти 13 т — и Брюховецкий район, откуда отправили на переработку больше 1 т вторсырья.

Чтобы принять участие в акции, необходимо зарегистрироваться на сайте бумбатл.рф. Далее нужно:

указать свою организацию, либо подтвердить индивидуальное участие;

выбрать удобный пункт приема макулатуры на интерактивной карте;

сдать макулатуру в ближайший пункт приема;

получить акт сдачи и загрузить его в личный кабинет на сайте.

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