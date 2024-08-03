Кубань приняла участие в межрегиональном форуме бизнеса и власти в Уфе

Форум «Дни ритейла» организован Минпромторгом России. Мероприятие объединяет представителей государственной власти, федеральных и региональных ритейлеров, поставщиков продукции, экспертов рынка.

В ходе форума обсуждают сложившуюся ситуацию на розничном рынке и современные тренды торговли. Участие в мероприятии принимает глава департамента потребительской сферы Краснодарского края Роман Куринный.

«Краснодарский край по развитию розничной торговли занимает четвертое место в России. В регионе размещается более 58 тыс. объектов отрасли. Их оборот за последние пять лет вырос на 70% и достиг 2,3 трлн рублей. Поэтому опыт Кубани можно транслировать на другие субъекты страны», — сказал Куринный.

На сессиях обсуждают возможности для продвижения локальных продуктов, расширение географии продаж, совершенствование логистики, увеличение покупательского спроса.

В программе форума также круглые столы и семинары. Планируется, что форум посетят порядка 1 тыс. человек, сообщает =пресс-служба администрации Краснодарского края.

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