Бизнес-миссия Краснодарского края посетила с рабочим визитом Узбекистан

Делегация Кубани посетила Андижанскую область. С этим регионом у Краснодарского края налажены тесные связи.

Возглавил кубанскую делегацию руководитель краевого департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Василий Воробьев. Во время рабочего визита прошли встречи с бизнесом, представителями Российского экспортного центра и Министерства экономического развития России в Узбекистане.

Участники обсудили развитие совместных бизнес-проектов в легкой промышленности, IT-сфере и банковском секторе. Также говорили о работе средств массовой информации. Сотрудничество в этой области поможет жителям двух регионов узнать больше о культурных традиция и поспособствует развитию туризма.

«Хочу сказать, что на очень высоком уровне, на мой взгляд, делаются те программы, которые выходят у вас в эфире. Очень достойный и сильный канал. Мы, конечно, были бы очень рады сотрудничеству», — отметил директор медиахолдинга «Кубань 24» Александр Руденко.

Также участники делегации рассказали о Краснодарском крае и больше узнали об Узбекистане. Основная цель миссии — обменяться опытом и выстроить взаимовыгодные связи.

«Впечатления очень хорошие, потому что у вас очень динамично развивающеюся область, территория. И это, безусловно, нам интересно. Потому что это много событий. Это много позитивных изменений, много точек соприкосновения, которые, я очень надеюсь, будут найдены и заработают на благо двух регионов», — подчеркнул заместитель руководителя департамента информационной политики Краснодарского края Павел Тычинкин.

Кубанская делегация посетила несколько городов республики и попала на фестиваль эстрадного искусства «Звуки мира». Это мероприятие проводится во второй раз. В город Ханабад приехали тысячи туристов, чтобы побывать на концертах и выставках.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», делегация Краснодарского края посетила Узбекистан.