Делегация Краснодарского края посетила Узбекистан

В рамках рабочей поездки делегация Кубани встретилась с сотрудниками Торгового представительства РФ в Республике Узбекистан.

Делегацию региона возглавил глава краевого департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Василий Воробьев. В ее состав также вошли представители органов власти, местного самоуправления и бизнесмены.

По словам Василия Воробьева, Кубань достигла дружеских и торговых отношений с Узбекистаном. Идет активная работа над соглашениями с Андижанской и Сырдарьинской областями. За прошлый год торговый оборот между Краснодарским краем и Узбекистаном вырос на 23%.

«Мы экспортируем растительные масла, нефтепродукты и их производные, а также сахар, кондитерские изделия, арматуру. В этом году на форуме «Иннопром. Центральная Азия» подписали несколько соглашений о поставках товара в Республику», — рассказал Воробьев.

В рамках бизнес-миссии прошли встречи с представителями Российского экспортного центра и Министерства экономического развития РФ в Узбекистане. На встречах обсудили преодоление экспортных барьеров, совместные проекты, предстоящие бизнес-проекты и перспективные экспортные направления.

Делегация Кубани посетила представительство Россотрудничества в Узбекистане. Краснодарский край продолжает укреплять отношения с республикой и развивает сотрудничество в сферах информационных технологий, туризма, образования, культуры, спорта и СМИ, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в июле обсудил ряд вопросов с министром инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазизом Кудратовым. По словам губернатора, Узбекистан ― один из главных стратегических партнеров. Так, в конце мая прошли переговоры в Ташкенте, в начале июля узбекскую делегацию принимал Краснодар.