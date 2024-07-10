Кондратьев встретился с делегацией Узбекистана на «Иннопроме» в Екатеринбурге

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обсудил ряд вопросов с министром инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазизом Кудратовым.

По словам губернатора, Узбекистан ― один из главных стратегических партнеров. Так, в конце мая прошли переговоры в Ташкенте, в начале июля узбекскую делегацию принимал Краснодар.

«Наиболее тесные связи у Краснодарского края сложились с Андижанской, Хорезмской и Сырдарьинской областями. За три года в три раза увеличили товарооборот между нашими территориями, вместе с бизнесом продолжаем выстраивать взаимовыгодные двусторонние отношения», ― отметил руководитель края.

Глава Кубани рассказал, что несколько соглашение уже заключили, готовится бизнес-миссия с проектом в сфере инвестиций. Кроме того, в регионе приступают к реализации этапов «дорожной карты» по развитию нескольких направлений. Помимо торговли и экономики, подчеркнул губернатор, потенциал есть в туриндустрии, культурной и других сферах.

«Край заинтересован в свободной экономической зоне в Сырдарьинской области, в проектах по производству гипсокартона, лакокрасочной продукции, переработке плодоовощной продукции. Уверен, при поддержке лидеров наших стран мы сможем ее реализовать», ― написал Кондратьев в Telegram.

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