На выставке «Иннопром» в Екатеринбурге Кубань представили 19 промпредприятий

В Екатеринбурге прошел второй день промышленной выставки «Иннопром-2024». О том, чем он запомнился и чем привлекает стенд Краснодарского края, узнал корреспондент «Кубань 24» Николай Тихий.

«Сейчас на площадке «Иннопромма» проходят жаркие сессии, обсуждения делового партнерства, а также теплые встречи и подписания договоров», — рассказывает журналист.

На стенде Кубани авторы промышленных стартапов поделились своими разработками с ведущими экспертами России и руководителями органов власти.

«Мы сегодня идем по пути технологического развития нашего региона. Помимо этого, нами была создана рабочая группа совместно с краевыми министерствами образования и промышленной политики, где мы рассматриваем проекты на экспертной группе, даем рекомендации», — делится первый заместитель министра промышленной политики Краснодарского края Михаил Дорожков.

Алексей Басков начал заниматься программным обеспечением еще в студенчестве, тогда выиграл первый грант — 1 млн рублей. Сейчас он вместе со своей командой разрабатывает технологию нейроассесмент, которая при помощи нейросети способна собрать рабочую команду. На выставку Алексей привез прототип своего продукта.

«Мне посчастливилось стать участником стартап-сессии на конференции «Иннопром» на стенде Краснодарского края. Наш проект получил ценную обратную связь от экспертов, и мы познакомились с коллегами из других регионов», — рассказывает руководитель компании «ПроКоманда» Алексей Басков.

У участников выставки есть возможности представить свои работы на мировой площадке: они показали самые перспективные проекты, претендующие на прорыв в экономике страны. Эксперты отмечают, что такие сессии просто необходимы.

«Проекты и стартапы очень важны, потому что мы, как средний и крупный бизнес, иногда не замечаем изменений. А вот такие идейные ребята дают импульс для нашего роста», — отмечает руководитель регионального отделения Межрегионального союза «Клуб молодых промышленников» в Краснодарском крае Вилорик Борисов.

Международная промышленная выставка продлится до 11 июля. Производственный потенциал Краснодарского края представляют 19 промышленных предприятий и разработчиков региона.