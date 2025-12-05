Кубань принимает участие во всероссийской акции «Экоелка»

В рамках всероссийской акции «Экоелка» ежедневно поступают тысячи уникальных елочных игрушек, созданных детьми и взрослыми со всей страны.

Конкурс, который уже завоевал популярность, в прошлом году собрал около 7 тыс. украшений, основой для которых стали разнообразные пластиковые изделия. В акции участвует и Краснодарский край.

Дети из Детской медиамастерской Анапы получили посылку от краснодарской художницы и создали свои игрушки по ее образцу.

«В этом году я решила помочь ребятам из Анапы создать необычное елочное украшение для самой экологичной елки нашей страны. Ребята создадут елочную игрушку в стиле трэш-арт, и я уверена, она украсит елку нашей столицы», — говорит трэш-арт художник Елена Славных.

Лучшие работы украсят главную экоелку страны в Москве уже 15 декабря, а их авторы получат электронные сертификаты и бесплатный вход в зоопарк.

