Кубань примет участие в международной выставке-форуме «Россия» в Москве

Первая международная выставка-форум «Россия» пройдет с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на площадке ВДНХ. В ней примут участие 89 субъектов РФ, в том числе Краснодарский край.

Подготовку к мероприятию 6 июня обсудили на совещании под председательством вице-губернатора Александра Руппеля.

Замглавы Кубани отметил, что Краснодарский край является одним из лидеров по социально-экономическому развитию в РФ.

«Мы можем с гордостью представить крупные достижения региона за последние годы в экономической, инфраструктурной, технологической и социальной сферах. Сейчас разрабатываем дизайн-проект краевого стенда. Также Кубань примет активное участие в деловой и культурной программе, ярмарке и информационном наполнении сайта выставки», — сказал Руппель.

Планируется, что в экспозиции Кубани на центральном мультимедийном экране презентуют туристический, аграрный и промышленный потенциал. Также организуют работу фотозон и информационных стендов, посвященные достопримечательностям Краснодарского края. В экспозиции планируют задействовать интерактивные столы и сенсорные панели.

Эта концепция позволит представить также лучшие практики и инновации в различных направлениях. Среди них культура, здравоохранение, образование и спорт. Планируется использовать сменные экспонаты, макеты, промышленные образцы и инсталляции.

Сообщается, что участие в выставке также примут федеральные органы исполнительной власти, общественные организации, государственные корпорации и представители зарубежных стран. С подробностями можно ознакомиться на сайте, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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