Кубань представляет более 150 проектов на фестивале «От Винта!» в Сочи

Международный фестиваль детского и молодежного научно-технического творчества «От Винта!» продлится до 29 апреля.

В день открытия глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев осмотрел экспозиции регионов РФ. Пространство, объединившее достижения промышленности, молодежные проекты и инжиниринговую зону, занимает 10 тыс. кв. м.

«Вы предлагаете новый взгляд, конкретные решения для актуальных проблем, которые существуют в жизни современного общества. Молодые конструкторы и изобретатели из разных регионов России представляют здесь нестандартные проекты в различных областях — другие подходы в электронике, программировании, конструировании. Уверен, уже завтра они будут востребованы в социальной среде и промышленности, в энергетике и космической отрасли», — сказал Кондратьев.

Особое внимание глава региона уделил краевому стенду, на котором свои разработки и продукцию представили 16 ведущих промышленных и перерабатывающих предприятий. В частности, на стенде демонстрируются солнечные батареи для космических аппаратов производства «Сатурн». Ученые КубГТУ представили биологический модуль для микроспутников, НИЦ «Технология» — IP-видеокамеры «360+1» собственного производства.

Южный завод тяжелого станкостроения представил действующий макет портального обрабатывающего центра. Предприятие «ПромАгроТехнологии» презентовало разработки для аграрного сектора в рамках импортозамещения. Федеральный научный центр биологической защиты растений демонстрирует разработки в области биотехнологий для борьбы с болезнями растений. Также на стенде представлены программные комплексы для парковок, автоматика для «умного» дома, системы идентификации.

Пищевому машиностроению и предприятиям агропромышленного сектора отвели отдельную экспозицию. В общей сложности Кубань демонстрирует более 150 флагманских проектов на разных площадках фестиваля.

В интерактивной зоне работают представители 19 образовательных и научных организаций Кубани. Они представляют 95 различных изобретений по 13 тематическим направлениям. В числе тематических направлений спортиндустрия, легкая промышленность, технологии здровьесбережения, авиация и космос. Также альтернативная энергетика, промышленный дизайн, ИТ-технологии и искусственный интеллект, сельское хозяйство и экология, инженерия в искусстве, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в этом году в фестивале «От Винта!» участвуют представители 80 регионов РФ и более чем 30 зарубежных стран.