Фестиваль детского и молодежного научно-технического творчества «От Винта!» открыли в Сочи

Открытие 18-го Международного фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества «От Винта!» состоялось 27 апреля.

В мероприятии приняли участие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, глава департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга РФ Алексей Матушанский, заместитель полномочного представителя президента РФ в ЮФО Вероника Милинчук. А такжевице-губернатор Александр Руппель, глава фестиваля «От Винта!» Виктория Соболева, мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Вероника Милинчук зачитала поздравление от президента РФ Владимира Путина. Глава государства в поздравлении отмечает, что проведение фестиваля в горном кластере «Роза Хутор» — очень символично. Ведь это, по словам президента, один из самых молодых курортов и центров спорта и активного отдыха в РФ.

«Площадка собирает вместе инициативных, щедрых на идеи людей. Среди них отраслевые эксперты, специалисты ведущих промышленных предприятий, студенты, школьники, юные энтузиасты. Такой уникальный формат имеет большое практическое значение. Он служит плодотворному общению, помогает начинающим изобретателям реализовать свои таланты. Уверен, «От Винта!» будет и впредь способствовать вовлечению молодежи в орбиту научно-технического творчества, подготовке кадров для высокотехнологичных отраслей производства. Желаю всем успехов и вдохновения», — говорится в тексте приветствия.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подчеркнул, что в этом году фестиваль собрал лучших молодых конструкторов и изобретателей со всей России и из-за рубежа.

«К тем, кто изобретал что-то новое и неординарное, всегда относились неоднозначно. Но они хотели изменить мир к лучшему, что в конечном итоге и получилось. Мы летаем на самолетах, передвигаемся на больших скоростях. Такой свежий взгляд, нестандартное, свободное от стереотипов мышление — движущая сила прогресса. И этот огромный зал буквально напитан вашей творческой энергией. Он объединил самых одаренных, будущее нашей страны. Сегодня есть все, чтобы вы достигли максимальных высот. Для вас мы создаем кванториумы, разнопрофильные образовательные центры, проводим такие фестивали. Уверен, все это будет способствовать вашему движению вверх», — сказал Кондратьев.

Руководитель фестиваля Виктория Соболева отметила, что вера в себя поможет участникам фестиваля достичь высоких результатов.

«Видеть цель — не видеть препятствий, верить в себя и свои силы — только так можно достичь реального результата. Таким целеустремленным ребятам мы готовы помогать и создавать площадки, где они смогут продвигать свои проекты», — сказала Соболева.

Фестиваль «От Винта!» — крупнейшая коммуникационная площадка России в молодежной научно-технической сфере. В этом году в фестивале принимают участие молодые люди из 80 регионов РФ и более чем 30 зарубежных стран. Мероприятие проходит под эгидой Минпромторга РФ. Оно входит в перечень официальных мероприятий Десятилетия науки и технологий, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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