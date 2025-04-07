Кубань заняла 57 место в России по доле просроченной задолженности населения

Эксперты провели ежегодное исследование и подготовили рейтинг российских регионов по доле просроченной задолженности населения по рублевым банковским кредитам на основе данных ЦБ РФ.

По данным исследования, в российских регионах зафиксирована существенная разница в доле просроченной задолженности по кредитам населения на 1 марта 2025 года. К примеру, Севастополь продемонстрировал лучшую в России платежную дисциплину с показателем просроченной задолженности по кредитам 1,75%, тогда как в некоторых регионах страны он достиг 20,9%.

Краснодарский край расположился на 57 позиции с долей просроченных кредитов 4,48%, увеличив этот показатель за год на 0,65%. Ссудная задолженность на одного экономически активного жителя Кубани составила 523 тыс. рублей. В соседних регионах ситуация различается: в Адыгее доля просрочки достигла 6,23%, в Ростовской области — 4,49%.

Наибольший годовой прирост просроченной задолженности зафиксировали в Ингушетии — 9,1%. За ней следуют Дагестан с приростом 3,75% и Чечня, где показатель увеличился на 3,2%, сообщает РИА «Новости».

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