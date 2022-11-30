Кубань получит 517,5 млн рублей на закупку и модернизацию оборудования сельхозпредприятий

Распоряжение о выделении средств подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что выделение средств на закупку и модернизацию оборудования станет существенной поддержкой.

Кондратьев подчеркнул, что Кубань является главным аграрным регионом РФ, лидером в сельхозпроизводстве.

«Наши аграрии собирают рекордные урожаи, успешно развивают рисоводство, виноградарство и садоводство, модернизируют производства, увеличивая глубину переработки. Благодаря Правительству России Кубань получит дополнительно полмиллиарда на закупку и модернизацию оборудования. Для нас это существенная поддержка, которая позволит и дальше вносить весомый вклад в продовольственный суверенитет края и страны», — сказал он.

Средства направят на компенсацию части расходов на строительство и ремонт молочных и мясных ферм, а также хранилищ сельхозпродукции, селекционно-семеноводческих и племенных центров. Всего на эти цели в регионы направят 7,7 млрд рублей, Кубань получит 517,5 млн рублей.

В текущем году на развитие АПК в регионе направили более 10 млрд рублей, сообщили в пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Правительство РФ направит средства в 43 региона страны. Благодаря поддержке реализуют более 150 инвестпроектов в сельском хозяйстве.