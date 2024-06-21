Кубань получит 130 млн рублей на размещение беженцев из приграничных территорий

Деньги выделят из резервного фонда Правительства РФ. Межбюджетные трансферты распределили между всеми регионами России, сообщили на заседании кабмина.

Так, в правительстве предусмотрели более 1,25 млрд рублей для регионов, принимающие людей, которые вынужденно покинули Украину и российские территории, где действует максимальный или средний уровни реагирования. Более 130 млн рублей из этих средств выделят Краснодарскому краю.

Сейчас максимальный уровень реагирования действует в ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях. Средний уровень ввели в Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях, сообщает РБК.

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